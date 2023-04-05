В Красноярском крае до 2025 года заменят 1 800 лифтов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Красноярском крае собираются заменить 1 800 лифтов до 2025 года. Об этом сообщает региональный минстрой.

По краевой программе капремонта лифты будут заменять в Красноярске, Ачинске, Канске, Дивногорске, Лесосибирске, Назарове, Норильске, Сосновоборске, Шарыпове, Железногорске, Зеленогорске, а также в Кежемском и Таймырском Долгано-Ненецком районах. Замминистра строительства края Юрий Шестопалов рассказал, что менять будут старые лифты, которые проработали 25 лет и больше.

Сама программа по замене лифтов идет с 2015 года. За это время было заменено со старых на новые 3 200 лифтов. Все оборудование российского производства с энергосберегающей технологией и светодиодным освещением.