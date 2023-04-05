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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 9:37

В Красноярском крае заключенного оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Ему предстоит выплатить 30 тысяч рублей
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае заключенного оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

В Красноярском крае заключенного оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае заключенного оштрафовали за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщается на сайте Емельяновского райсуда.

25 декабря 2022 года мужчина находился в помещении с тремя сокамерниками. При них он негативно отозвался о проходящей специальной военной операции.

Сообщили сотрудникам колонии о разговоре те самые сокамерники. Дело дошло до суда. Мужчина себя виновным не признал. Тем не менее, суд обязал заключенного выплатить штраф в 30 тысяч рублей.