В Красноярском крае прошли муниципальные этапы фестиваля Всероссийского комплекса ГТО

Команда энергетиков. Фото предоставлено компанией

В Красноярском крае прошли муниципальные этапы фестиваля Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов. В Кежемском районе I место заняла команда АО «Богучанская ГЭС». Спортсмены-энергетики опередили команды районного отдела МВД, районной больницы и муниципальных служащих.

Как проходят соревнования: в соответствии с правилами, участники фестиваля сдавали нормативы в упражнениях на гибкость и пресс, отжиманиях и подтягивании на перекладине. В состав команд трудовых коллективов входили по четыре группы (мужчина и женщина), которые сдавали нормативы IX-XV ступеней спортивного комплекса для возрастных групп от 29 до 59 лет. В команде станции оказались опытные спортсмены: специалист отдела реализации энергоресурсов Светлана Лось и специалист по защите государственной тайны группы специальных программ Ольга Шафикова, призеры районных соревнований специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Марина Баус и начальник отдела реализации энергоресурсов Константин Шевцов. Впервые в фестивале приняли участие инженер по охране окружающей среды Антонина Кириллова, старший мастер участка генераторного оборудования Дмитрий Жданов, машинист гидроагрегатов Никита Чупров и электрогазосварщик Эдуард Шафиков.

Кстати, спортсмены-энергетики одержали победу и в творческом конкурсе «Девиз ГТО». Они должны были подготовить плакат на тему здорового образа жизни, призывающий зрителей к активным занятиям спортом. Плакат энергетиков, включавший стилизованное изображение ГЭС, герб города Кодинск и стихотворение-призыв жюри признало лучшим.