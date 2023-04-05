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НовостиОбщество5 апреля 2023 8:10

Во время весеннего призыва из Красноярского края планируют призвать 2 тысячи человек

Продлится призыв до 15 июля
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Во время весеннего призыва из Красноярского края планируют призвать 2 тысячи человек

Во время весеннего призыва из Красноярского края планируют призвать 2 тысячи человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 апреля в Красноярском крае, как и по всей стране, идет весенняя призывная кампания. О планах на этот период рассказал военком края Андрей Лысенко.

Так, в крае планируют призвать около 2 тысяч новобранцев от 18 до 27 лет. Срочники будут служить во всех регионах России, кроме ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Треть всех призывников направят в учебные части («учебки»). После пяти месяцев службы в этих подразделениях, срочников направят для прохождения службы в войсковые части.