Электрички из Красноярска в Дивногорск по выходным не будут курсировать до 12 июня Фото: Мария ЛЕНЦ

По выходным электричка из Красноярска в Дивногорск не будет ходить с апреля по середину июня. Об этом в пресс-центре «КП-Красноярск» рассказал начальник Красноярской региональной службы развития пассажирских сообщений Эдуард Быков.

Ремонт на ЖД-ветке до Дивногорска будет проходить с 22 апреля по 12 июня. Однако после работ добираться до Дивногорска и обратно можно будет быстрее, так как скорость поездов увеличится с 60-70 до 110 км/ч.

В будние дни электрички продолжат курсировать. Закрыт проезд будет только в рабочие дни – с вечера пятница до утра понедельника. Исключения составят 6-7 мая.

Первый замминистра транспорта края Ренат Даутханов посоветовал красноярцам и дивногорцам пользоваться автобусами и речным транспортом:

- По дивногорскому направлению курсируют три маршрута: автобусы № 106 (от Предмостной до Дивногорска), № 109 (от Красфармы до Дивногорска) и № 146 (от автовокзала до Дивногорска). На время ремонта будет увеличено число рейсов и автобусов в пятницу и выходные.