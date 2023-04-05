В Норильске водитель такси украл почти два километра кабеля за 5,5 миллионов рублей

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Норильске 29-летний водитель такси решил сдать на металлолом 1 749 метров силового кабеля. Мужчину задержали. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Оказалось, что закрытый склад водитель заметил, когда выполнял один из заказов. Он отогнул фанеру, которой были заколочены окна, и увидел в помещении катушку с кабелем. Затем он сломал замок на воротах и пригласил знакомых. Им он сказал, что сдать на металл провод ему поручило руководство предприятия.

Мужчины порезали кабель на удобные куски и начали вывозить его. Таксист успел вручить 200 тысяч рублей, когда его поймали. В общем стоимость испорченного кабеля составила почти 5,5 миллионов рублей.