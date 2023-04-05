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НовостиОбщество5 апреля 2023 7:19

В Красноярске решили демонтировать несколько памятников с площади Победы

Сегодня пройдут обсуждения этого плана
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске решили демонтировать несколько памятников с площади Победы

В Красноярске решили демонтировать несколько памятников с площади Победы

Фото: Мария ЛЕНЦ

Городская администрация Красноярска хочет демонтировать несколько памятников с площади Победы. Депутат Семен Сендерский сообщает, что монументы собираются перенести из-за планов по реконструкции.

Ему поступило обращение от организации «Союз «Чернобыль». В документе указано, что к 2025 году мэрия хочет реконструировать площадь Победы, поэтому оставлять памятники, не относящиеся к Великой Отечественной войне, смысла не видят.

Так, городские власти хотят убрать с площади памятники жертвам Чернобыльской катастрофы, воинам интернационалистам, жертвам сталинский репрессий и военнослужащим, погибшим в мирное время. Куда именно их переместят пока не сообщается.