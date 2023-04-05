В Красноярском крае директор школы фиктивно устроила на работу и три года платила зарплату сыну

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В Красноярском крае расследуется уголовное дело, которое завели на директора Малокамалинской школы №5. Женщина фиктивно устроила на работу сына и три года платила ему зарплату, сообщает прокуратура края.

Мужчина с мая 2020 года по февраль 2023 года значился по документам сторожем на полставки. Однако за все три года на рабочем месте он не появлялся и трудился в это время совсем на другой должности в Красноярске. Однако зарплату получал – ему на счет "набежало" более 280 тысяч рублей.

Несуществующего работника обнаружила прокуратура в ходе проверки. На директора заведены два уголовных дела, идет расследование.