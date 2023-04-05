В Канске подростки устроили танцы на памятнике Н.И. Коростелеву Фото: Мария ЛЕНЦ

4 апреля в сети появилось видео из Канска, на кадрах несколько подростков устроили танцы на обелиске в честь революционера Н.И. Коростелева. В МВД по Красноярскому краю сообщают, что началась проверку.

Двое подростков забрались на памятник и начали по нему ходить пританцовывая. Затем к ним присоединился еще один мальчик. Ребята в итоге переключили свое внимание на оградительные цепи, решив покачаться на них.

Действия детей вызвали бурную реакцию жителей Канска. Однако в полицию никто не пожаловался. Однако МВД решили сами провести проверку. Личности подростков устанавливаются.