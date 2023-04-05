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НовостиОбщество5 апреля 2023 6:28

В Красноярске начали готовить фонтаны к запуску

Традиционно их включают 9 мая
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске рабочие начали распаковку городских фонтанов. Рабочие уже сняли с них новогоднюю иллюминацию и приступили к установке оборудования для подачи воды, сообщает администрация краевой столицы.

Традиционно запуск фонтанов происходит 9 мая, однако планы может спутать погода.

Напомним, синоптики обещают красноярцам довольно прохладный апрель. Месяц будет ветреным и промозглым, хотя температурный фонд ожидается в пределах нормы либо чуть ниже. При этом март 2023 года вошел в десятку самых теплых за историю наблюдений за погодой в крае.