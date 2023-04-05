Полицейские проверяют преследовавшего подростков мужчину в Дивногорске

Полицейские проверяют преследовавшего девочек мужчину в Дивногорске Фото: Мария ЛЕНЦ

В Дивногорске полицейские проверяют подозрительного мужчину, который, по мнению местных жителей, преследовал подростков. Об это сообщает МВД по Красноярскому краю.

Первое сообщение на мужчину поступило еще 20 марта. Дивногорец рассказал, что когда его дочь с подружкой заходили в подъезд, за ним проследовал незнакомец, который шел вместе с подростками до пятого этажа. Когда девочки отрыли дверь в квартиру, оттуда выбежала собака, которая спугнула преследователя.

На записи с камеры в подъезде было видно, как мужчина идет за мальчиком, затем проходит до лестничного марша, и пока ребенок ждет лифта, удовлетворяет себя рукой.

Полицейские вскоре вышли на извращенца. Им оказался 32-летний дивногорец, который состоит на административном учете в полиции из-за совершенной ранее кражи. Сейчас он находится в больнице.