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НовостиЗдоровье5 апреля 2023 5:49

В Красноярском крае более 1,3 тысяч медработников получат доплаты

Размер – от 4,5 до 18 тысяч рублей
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае более 1,3 тысяч медработников получат доплаты

В Красноярском крае более 1,3 тысяч медработников получат доплаты

Фото: Мария ЛЕНЦ

Более 1,3 тысяч медиков специализированных служб получат доплаты. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Красноярского края.

На социальную выплату из краевого бюджета претендуют медики специализированных служб (психиатрической, наркологической, фтизиатрической, паллиативной помощи и др.). Размер поддержки варьируется от 4,5 тысяч рублей для младшего персонала до 18 тысяч для врачей.

Выплаты положены медработникам межрайонных, районных и участковых больниц, а также учреждений в малых городах с населением до 50 тысяч рублей.