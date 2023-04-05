В Красноярском крае более 1,3 тысяч медработников получат доплаты Фото: Мария ЛЕНЦ

Более 1,3 тысяч медиков специализированных служб получат доплаты. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Красноярского края.

На социальную выплату из краевого бюджета претендуют медики специализированных служб (психиатрической, наркологической, фтизиатрической, паллиативной помощи и др.). Размер поддержки варьируется от 4,5 тысяч рублей для младшего персонала до 18 тысяч для врачей.

Выплаты положены медработникам межрайонных, районных и участковых больниц, а также учреждений в малых городах с населением до 50 тысяч рублей.