В Красноярске завершается сборка двух пролетов для строящегося пешеходного моста

На Красноярском металлургическом заводе завершается сборка третьего и четвертого пролетных строений пешеходного моста. Фото: Дмитрий Бондарев

На Красноярском металлургическом заводе завершается сборка третьего и четвертого пролетных строений пешеходного моста, который строится в районе дома № 327 на Семафорной. Напомним, безопасного перехода между важнейшими улицами правобережья нет с 2014 года. Проект реализуется за счет средств вышестоящих бюджетов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

- Общая длина моста составит 151 метр, он состоит из пяти пролетных строений. Два из них мы уже полностью изготовили, сдали заказчику и доставили на объект, - рассказывает Сергей Бурцев, директор по развитию бизнеса ООО «КраМЗ». - Сейчас ведется сдача еще двух пролетных строений: контрольная сборка, проверка болтовых соединений. После чего приступим к сдаче пятого, последнего, пролета.

У мостов из алюминия есть ряд преимуществ. Они практически полностью изготавливается на предприятии и достаточно легко и быстро транспортируется в виде готовых пролетов на место установки на опоры. Достаточно перекрыть движение автотранспорта на 2-3 часа и за это время установить пролет в проектное положение. Еще одна важная особенность: масса таких пешеходных переходов по сравнению со стальными почти в 1,5 – 2 раза легче. Это позволяет снизить нагрузку на опоры и тем самым предусмотреть менее массивное основание моста, а все свободное пространство использовать для организации дорожного движения.

Третье и четвертое пролетные строения, которые сейчас находятся в Центре алюминиевых конструкций КраМЗа, на днях будут отгружены подрядчику строительства моста. Их длина составляет 25 и 34 метра соответственно. Вес третьего пролета составляет чуть более 9 тонн, четвертого – чуть более 13. Перевозить пролеты будут на специальных тралах ночью, когда на улицах города минимальный поток автомобилей.

Подрядная организация уже готовится к монтажу конструкции. На объекте выполнено устройство всех буронабивных свай и железобетонных опор мостового перехода, завершен монтаж первого и второго пролетных строений, бетонируются шахты лифтов.

Это не первый пешеходный мост из алюминия в Красноярске.

- Пролетные строения собираются для седьмого по счету мостового алюминиевого перехода. В Красноярске их можно увидеть на улице 9 Мая в районе ледовой «Арены Север», на улице Партизана Железняка рядом с «Ареной Кристалл». Еще один на улице Карла Маркса рядом с Красноярской краевой филармонией. Один из последних таких объектов – пешеходный мост на улице Калинина в районе самой крупной в нашем городе и крае школы, - рассказал заместитель руководителя департамента градостроительства администрации города Александр Навродский.