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НовостиОбщество5 апреля 2023 4:22

В Красноярске завершается сбора еще двух пролетов пешеходного моста по Семафорной

Всего их будет пять
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

На Красноярском металлургическом заводе заканчивают сборку третьего и четвертого пролетов нового пешеходного моста по улице Семафорной, 327. Об этом сообщает городская мэрия.

Первые два пролета были установлены этой зимой. После установки новых пролетов останется собрать и поставить на место еще один. На сборку каждого пролета уходит в среднем 21 день, он состоит примерно из 7 530 деталей.

Планируется, что первые пешеходы пройдут по виадуку уже этим летом. Длина легкого моста из алюминия составит 151 метр, ширина – 3 метра.