В сельских школах Красноярского края обновляют компьютерную технику

Проектор задействован практически на каждом уроке. Фото: МБОУ «Бородинская СОШ № 3»

В сельских школах Красноярского края продолжается обновление компьютерной техники. Так, совсем недавно в кабинетах информатики и математики МБОУ «Бородинская СОШ № 3» села Бородино появились новый проектор и ноутбук. Купить технику школе помогла компания СУЭК.

- Постепенно обновляется техника, дошла очередь до кабинета математики, где раньше проектора не было, - рассказывает преподаватель школы Людмила Калимбетова. - Проектор у нас задействован практически на каждом уроке. Это мой незаменимый помощник, который позволяет «оживить» и разнообразить учебный процесс. Как следствие, материал усваивается лучше

Новый ноутбук стал дополнением к уже имеющемуся оборудованию кабинета информатики.

- В наших реалиях без современного компьютерного оснащения в образовании не обойтись, - подчеркивает директор МБОУ «Бородинская СОШ №3» Ирина Котова. - Перед обществом ставятся задачи по информатизации всех сфер жизни, и образование является одним из ключевых звеньев в решении данного вопроса. Цены на компьютерную технику достаточно высокие, и мы рады, что компания откликнулась на нашу просьбу. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Стоит отметить, что угольная компания активно взаимодействует с образовательными учреждениями в регионах присутствия. Например, в этом году передали компьютерную технику в школы, центры дополнительного образования шахтерских городов и поселков, спортивный инвентарь – в детские дома. Ранее СУЭК выделяла средства на установку фильтрационных станций в школах Назаровского района для обеспечения школьников чистой питьевой водой.