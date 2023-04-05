В небе Красноярска 11 апреля можно будет увидеть прохождение Венеры рядом с Плеядами

Фото: телеграм-канал «Университет Решетнева»

Жители Красноярска в преддверии Дня космонавтики смогут полюбоваться на необычное небесное зрелище – 11 апреля Венера будет находиться рядом со звездным скоплением Плеяд. Об том рассказывает телеграм-канал «Университет Решетнева».

- Венера будет находиться на расстоянии 2,5 градуса от Плеяд. Они прекрасно видны в Красноярске, так что это удивительное событие можно будет наблюдать даже в городе и тем более – за его пределами, - рассказал Сергей Веселков, руководитель обсерватории университета.

Звездное скопление Плеяд – это комплекс газо-пылевых туманностей, в которые погружено скопление звезд и где они до сих пор продолжают рождаться.