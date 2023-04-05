Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 апреля 2023 2:51

В небе Красноярска 11 апреля можно будет увидеть прохождение Венеры рядом с Плеядами

Красивое небесное событие можно будет увидеть невооруженным взглядом
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: телеграм-канал «Университет Решетнева»

Фото: телеграм-канал «Университет Решетнева»

Жители Красноярска в преддверии Дня космонавтики смогут полюбоваться на необычное небесное зрелище – 11 апреля Венера будет находиться рядом со звездным скоплением Плеяд. Об том рассказывает телеграм-канал «Университет Решетнева».

- Венера будет находиться на расстоянии 2,5 градуса от Плеяд. Они прекрасно видны в Красноярске, так что это удивительное событие можно будет наблюдать даже в городе и тем более – за его пределами, - рассказал Сергей Веселков, руководитель обсерватории университета.

Звездное скопление Плеяд – это комплекс газо-пылевых туманностей, в которые погружено скопление звезд и где они до сих пор продолжают рождаться.