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НовостиОбщество5 апреля 2023 2:27

В Красноярске с 15 апреля возобновят работу все дачные маршруты

Это автобусы № 18, 18С, 40, 40А и 40С
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске с 15 апреля возобновят свою работу все дачные маршруты. Это автобусы № 18, 18С, 40, 40А и 40С. Также для удобства пассажиров с началом сезона решено продлить часть маршрутов № 19 до садового сообщества «Южное» в западном направлении, сообщает департамент транспорта города.

Фото: Дептранс Красноярска

Фото: Дептранс Красноярска

Расписание пока утверждено до 30 апреля.

Фото: Дептранс Красноярска

Фото: Дептранс Красноярска

Познакомиться с информацией о движении маршрутных автобусов можно на сайте департамента или по телефону 256-84-00.

Фото: Дептранс Красноярска

Фото: Дептранс Красноярска