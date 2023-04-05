В Красноярске с 15 апреля возобновят работу все дачные маршруты

Фото: ИВАНОВА Диана
В Красноярске с 15 апреля возобновят свою работу все дачные маршруты. Это автобусы № 18, 18С, 40, 40А и 40С. Также для удобства пассажиров с началом сезона решено продлить часть маршрутов № 19 до садового сообщества «Южное» в западном направлении, сообщает департамент транспорта города.
Фото: Дептранс Красноярска
Расписание пока утверждено до 30 апреля.
Фото: Дептранс Красноярска
Познакомиться с информацией о движении маршрутных автобусов можно на сайте департамента или по телефону 256-84-00.
Фото: Дептранс Красноярска