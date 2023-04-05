В Красноярске отзовут платежки с огромными счетами Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске и крае решено отозвать огромные платежки за использование общедомовых приборов. Об этом сообщают в региональном министерстве ЖКХ.

Ранее красноярцы жаловались, что за последний месяц счета за пользование общедомовыми приборами выросли в разы. Оказалось же, что по новому постановлению федерального правительства все, что жильцы «нажгли» и «вылили» в подъездах, подвалах и другие помещения, будет оплачиваться не по нормативу, а по показаниям счетчиков.

Естественно, что суммы получаются совершенно неожиданными. В связи с этим потребовался перерасчет. Однако заплатить все равно придется, пояснили в министерстве. Управляющим компаниям рекомендовано либо отозвать документ, либо сделать перерасчет, разделив сумму на 12 частей.