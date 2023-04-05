Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость5 апреля 2023 1:48

В Красноярске отзовут платежки с огромными счетами

Будет сделан перерасчет
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске отзовут платежки с огромными счетами

В Красноярске отзовут платежки с огромными счетами

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске и крае решено отозвать огромные платежки за использование общедомовых приборов. Об этом сообщают в региональном министерстве ЖКХ.

Ранее красноярцы жаловались, что за последний месяц счета за пользование общедомовыми приборами выросли в разы. Оказалось же, что по новому постановлению федерального правительства все, что жильцы «нажгли» и «вылили» в подъездах, подвалах и другие помещения, будет оплачиваться не по нормативу, а по показаниям счетчиков.

Естественно, что суммы получаются совершенно неожиданными. В связи с этим потребовался перерасчет. Однако заплатить все равно придется, пояснили в министерстве. Управляющим компаниям рекомендовано либо отозвать документ, либо сделать перерасчет, разделив сумму на 12 частей.