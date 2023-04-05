Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика5 апреля 2023 1:33

В плену в зоне СВО находятся солдаты из Красноярского края

Работа по их освобождению уже началась
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В плену в зоне СВО находятся солдаты из Красноярского края

В плену в зоне СВО находятся солдаты из Красноярского края

Фото: Мария ЛЕНЦ

В плену в зоне СВО находятся три бойца из Красноярского края. Об этом сообщил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Швыткин в своем тг-канале рассказал, что в соцсетях появилась видеозапись. На ней несколько солдат, попавших в плен ВСУ, дают интервью. Оказалось, что среди бойцов есть и красноярцы.

Депутат сообщил, что работа по освобождению военнослужащих уже началась. Он напомнил, что положительный опыт в этом направлении есть. В конце марта уже был освобожден один из красноярских солдат.