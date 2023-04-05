В плену в зоне СВО находятся солдаты из Красноярского края Фото: Мария ЛЕНЦ

В плену в зоне СВО находятся три бойца из Красноярского края. Об этом сообщил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Швыткин в своем тг-канале рассказал, что в соцсетях появилась видеозапись. На ней несколько солдат, попавших в плен ВСУ, дают интервью. Оказалось, что среди бойцов есть и красноярцы.

Депутат сообщил, что работа по освобождению военнослужащих уже началась. Он напомнил, что положительный опыт в этом направлении есть. В конце марта уже был освобожден один из красноярских солдат.