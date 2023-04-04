В Абакане армейского сержанта осудили за попытку продать боеприпасы в интернете

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Абакане суд вынес приговор военнослужащему в чине сержанта за попытку продать боеприпасы. Их он вынес из воинской части, где проходил службу. Патроны предназначались для учебных стрельб, но сержант нашел им другое применение.

Военный принес добычу домой и дал в интернете объявление о продаже патронов. Боеприпасами никто так и не заинтересовался, зато объявление заметили правоохранительные органы, и наведались к продавцу.

Военного в итоге задержали и отправили под суд. Его приговорили к четырем с половиной годам условного срока.