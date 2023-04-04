В Красноярске проверяют пожилого воспитателя, который кричал на детей и швырял им в лицо мячом

Фото и видео: "ЧП Красноярск"

В Красноярске вскрылась история с жестоким обращением детей в одном из детсадов Октябрьского района. Видео с камеры наблюдения выложил паблик «ЧП Красноярск» – на кадрах видно, как одна из воспитательниц построила детей в строй, наорала на них и начала швырять в лицо мяч.

Сообщается, что радикальные методы воспитания продемонстрировала 70-летняя сотрудница. В детсаду рассказали, что она работает с детьми уже более 30 лет, и раньше никогда такого поведения себе не позволяла. Родители же сказали, что в последнее время дети жалуются на плохое обращение с ними постоянно.

В итоге женщину отстранили от работы, на нее написано заявление в полицию. В управлении образования заявили, что воспитательница уже уволилась по собственному желанию, в детсаду также идет проверка.