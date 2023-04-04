Артем Усс после возвращения в Россию добровольно явился в полицию

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Артем Усс добровольно пришел в следственный департамент МВД России. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Алексей Тихомиров. Напомним, что чуть ранее стало известно о возвращении Усса в страну после бегства из-под ареста в Италии.

Вероятно, визит Усса в МВД связан с тем, что российской полицией он был объявлен в международный розыск по обвинению в отмывании денежных средств. Какие-то обвинения ему едва ли грозят – розыск был инициирован, чтобы добиться экстрадиции россиянина из Италии после ареста.

Сообщается, что Уссу выбрали меру пресечения - это подписка о невыезде.

Отметим, что Сам Александр Усс пока никак не комментировал информацию о возвращении сына на родину. Однако краткий комментарий дал первый заместитель губернатора Сергей Пономаренко: он заявил, что возвращение Артема Усса стало «уникальным событием» и поздравил Усса-старшего с семьей.

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По его словам, вначале россиянин рассчитывал на беспристрастность итальянского суда, однако тот продемонстрировал «явную политическую ангажированность». Усс отметил, что суд прогнулся под давлением властей США.