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НовостиОбщество4 апреля 2023 9:54

В ходе СВО погиб 29-летний доброволец из Железногорска Сергей Гущин

Прощание с бойцом состоялось 28 марта
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В ходе специальной военной операции на Украине погиб 29-летний доброволец из Железногорска Сергей Гущин. Новость о его гибели подтвердили «КП-Красноярск» родные бойца.

Гущин ушел на фронт добровольцем по контракту осенью 2022 года. До возвращения домой ему оставался всего месяц, но в марте жене пришла страшная весть – сержант погиб 6 марта на территории ДНР во время выполнения боевого задания.

В соцсетях знакомые Сергея Гущна отзываются о нем, как о человеке, на которого всегда можно было положиться. Мужчина был порядочным, любящим и заботливым.

Прощание с бойцом состоялось 28 марта.