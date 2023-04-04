Красноярский шеф-повар ресторана Fresco Хайям Аминов будет разрабатывать меню для «Аэрофлота»

Фото: соцсети Хайяма Аминова

Красноярский шеф-повар ресторана Fresco Хайям Аминов будет принимать участие в разработке бортового меню для бизнес-класса авиакомпании «Аэрофлот». Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, Аминов вошел в тройку лидеров первого всероссийского гастрономического конкурса «SU-Шеф».

Участники должны были представить на суд жюри свои варианты холодных закусок и два вида горячих блюд — из мяса и из рыбы, которые могли бы стать обедом или ужином во время полета.

Хайям Аминов занял второе место с сетом из пончиков с уткой и чёрным чесноком, ягнятиной со шпинатом и соусом из копчёной вишни, палтусом с кашей из кедрового ореха и икрой хариуса.