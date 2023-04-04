В Красноярске к 9 годам колонии приговорили радикального исламиста, вербовавшего пособников для террористической организации

В Красноярске к 9 годам колонии строгого режима приговорили радикального исламиста, вербовавшего пособников для террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*.

Как сообщили в УФСБ, гражданин Узбекистана в Красноярске обучал знакомых радикальному исламу, склонял их отправке за границу для участия в боевых действиях вместе с террористами.

Один из красноярских студентов настолько проникся идеями, что начал оправдывать деятельность террористической организации и демонстрировать знакомым видео боевых действий с участием террористов.

В отношении гражданина Узбекистана было заведено уголовное дело по статье «Склонение, вербовка к участию в преступлениях террористических организаций».

Его последователя привлекли к административной ответственности и выслали из России на родину, в Таджикистан.

* организация запрещенна на территории Российской Федерации