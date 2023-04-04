В красноярском Солнечном мужчина вытащил телефон и пенал из детского рюкзака, выпавшего из машины

Мужчина, который нашел рюкзак на парковке фото: Наш микрорайон Солнечный

В красноярском микрорайне Солнечный неизвестный мужчина обчистил детский рюкзак, выпавший из машины: он вытащил оттуда пенал и сотовый телефон. Как рассказали в МВД, заведено уголовное дело.

Все произошло 3 апреля около 12 дня. Ребенок, выходя из машины, не заметил, как выпал его рюкзак. Вернувшись через 10 минут мальчишка не нашел свою сумку в машине и начал её искать. Рюкзак стоял опустошенный и открытый на подоконнике одного из магазинов.

Посмотрев камеры наблюдения, родители мальчика увидели, как выпавший ранец нашел неизвестный мужчина. Покопавшись в нем, он забрал ценные вещи, а рюкзак поставил на окно.

В полиции сообщили, что родители написали заявление. Сейчас мужчину ищут сотрудники МВД. Заедено уголовное дело по статье «Кража»