Молодые художники получат до 450 тысяч рублей на создание арт-объектов в Красноярске

В этом году Красноярск украсят новые арт-объекты. Их создаст творческая молодежь. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Начинающие уличные художники, архитекторы, ландшафтные дизайнеры и урбанисты могут получить деньги на осуществление своих идей по украшению города. Об этом рассказали куратор конкурса по оформлению городских пространств «ИСКРА» Дарья Дмитриева и художник Илья Троев рассказали в программе «Главное – вовремя» на Радио «Комсомольская правда» в Красноярске.

Куратор проекта по оформлению городских пространств «ИСКРА» Дарья Дмитриева и художник Илья Троев рассказали, как молодые таланты могут получить деньги на осуществление своих творческих идей. Фото: Радио «Комсомольская правда» в Красноярске

Гости студии поделились, какие проекты могут претендовать на поддержку:

- Конкурс уже идет. Его важное условие: участники должны быть в возрасте от 14 до 35 лет. В этом году им предстоит преобразить набережную Енисея, вдоль которой протянулся микрорайон «Тихие Зори». Именно туда собираются поставить конкурсные арт-объекты. Эта локация давно нуждается в том, чтобы с ней поработала творческая молодежь. У нас есть тема, которая объединит разное творчество – «Река УМираТворения» (от «река», «умиротворение», «мир творения»).

Молодые люди могут предлагать как индивидуальные, так и командные проекты. При этом необязательно иметь специальное образование, быть признанным художником или архитектором. Главное – творить от души. Заявки принимаются до 12 мая на портале администрации Красноярска.