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В Красноярском крае выявили пятый случай заболевания корью. Как сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяева, инфицированный ребенок проживает в Курагинском районе.

Известно, что заболевший приехал из другого субъекта России, после чего у него появились признаки кори.

Сейчас специалисты Управления Роспотребнадзора совместно с медиками проводят все санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Напомним, что четвертым заболевшим оказался 51-летний мужчина из Красноярска, проживающий в одном подъезде с третьим заболевшим – трудовым мигрантом из страны ближнего зарубежья. Он обманул сотрудников Роспотребнадзора и медиков, сообщив им, что уже привит от кори. Поэтому во время санитарно-эпидемиологических мероприятий его не вакцинировали.

Обман вскрылся, когда специалисты запросили информацию в медицинских учреждениях – там ответили, что 51-летний мужчина прививку не ставил. Спустя несколько дней, он заболел корью.

В предыдущих двух случаях инфицированными оказались дети, живущие в одном подъезде. Когда заболел первый ребенок, то родители второго отказались от вакцинации, несмотря на то, что специалисты и медики им объясняли, насколько опасна эта инфекция. Как итог – малыш заболел.