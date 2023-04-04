В Красноярском крае арестован мужчина, закопавший приятеля и родственника во дворе собственного дома

Фото: СК

В Красноярском крае арестован мужчина, закопавший психически больного приятеля и родственника во дворе собственного дома. Как сообщает СК, разница во времени между преступлениями – 3 года.

Первое убийство произошло в декабре 2014 года. Тогда у сельчанина гостил знакомый с психическим расстройством. Мужчина приревновал его к своей возлюбленной, а во время пьянки предъявил ему за это. Слово за слово, ссора переросла в драку. Мужчина в ходе потасовки ударил приятеля головой об батарею, от чего тот скончался на месте. Решив не сообщать в полицию, он спрятал тело во дворе собственного дома, закопав его в яме.

Через 3 года у мужчины вновь были гости – на этот раз довольно близкий родственник. Сценарий тот же самый: пьянка, ругань, драка. Мужчина толкает родственника, тот падает, ударяется головой о печь и умирает. Сельчанин прячет тело все в том же дворе.

Еще через некоторое время он решает перезахоронить останки, так как собирается продавать дом. Вдруг новые владельцы случайно наткнуться на кости? Под покровом ночи вывозит останки в лес, где закапывает их.

Когда родственники погибших заявили о пропаже мужчин, то правоохранителям не удалось вычислить убийцу. Но спустя 8 и 5 лет с момента преступлений сотрудники СК совместно с полицейскими все же смогли раскрыть две загадочные пропажи. В отношении жителя Березовского района было заведено уголовное дело, мужчину обвинили в убийстве двух односельчан, один из которых находился заведомо для виновного в беспомощном состоянии. Сейчас материалы расследования переданы в суд.