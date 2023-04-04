Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске выпавший из окна многоэтажки мужчина чуть не убил подростка, выходящего из подъезда. Об этом сообщил телеграм-канал ЧП-Красноярск. Парнишке крупно повезло, он успел отойти буквально на пару метров.

Жуткие кадры запечатлела видеокамера наружного наблюдения у дома на Мичурина, 2Ж. Подросток выходит из подъезда, отходит от него на несколько метров и останавливается, непрерывно смотря в телефон. Через пару мгновений на то место, где он проходил какие-то секунды назад, падает мужчина. Судя по удару тела о землю – выпал он с какого-то высокого этажа. Страшно представить, что произошло бы с парнишкой, если бы он задержался, чтобы зависнуть в телефоне именно в том месте.

Как сообщили в полиции и СК – подробностей трагедии пока нет. Каким образом мужчина выпал из окна, что послужило причиной такого происшествия – выясняют правоохранители. На месте работают сотрудники МВД и Следственного комитета.