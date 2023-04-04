В красноярских скверах вандалы сломали качели и лавочки

Фото: МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства»

В Красноярске вандалы сломали качели и лавочки сразу в нескольких местах отдыха. Пострадали скверы Калининский, Родина, Пушкина, Молокова и Корнетовский, сообщает администрация города.

Кроме вырванных досок на лавочках и оборванных цепей в качелях хулиганам не угодили урны – от них они тоже решили оторвать доски.

Специалисты управления дорог, инфраструктуры и благоустройства города уже исправили все поломки. Они обращаются к горожанам с просьбой помочь в борьбе с вандалами. Можно или сделать им замечание, или сфотографировать и отправить фото или видео в городскую администрацию. Так нарушителей можно будет привлечь к ответственности.