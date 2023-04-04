В Красноярском крае отметил 100-летний юбилей ветеран Великой Отечественной войны Николай Григорьев

Фото: СК

В Манском районе Красноярского края свой 100-летний юбилей ветеран Великой Отечественной войны Николай Фомич Григорьев. Николай Фомич остался единственным ветераном в этом районе региона.

Как рассказали в СК, Григорьева призвали в Красную армию в 18 лет в 1942 году. Он служил стрелком, воевал на Юго-Восточном фронте, под Белгородом, оборонял Ленинград и служил в разведке на Корейском перешейке. Николая Фомич был трижды тяжело ранен. После второго ранения при обороне Ленинграда его признали годным к нестроевой службе и направили на службу в ленинградский НКВД На родину он вернулся только в 1946 году.

Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль Жукова и другими. Каждая из наград особо памятна для него.

Поздравили с юбилеем ветерана Заместитель руководителя Уярского межрайонного следственного отдела Дмитрий Бобров и глава Манского района Максим Лозовиков. Они пожелали ему крепкого здоровья, долголетия и вручили подарки, а также поблагодарили его за мужество, стойкость и героизм, проявленные в военные годы, безграничную преданность своей Родине и личный вклад в Великую Победу.