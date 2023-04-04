В Красноярске третьи сутки ищут 14-летнюю девочку, которая ночью ушла из дома

Фото: телегам-канал «Поиск пропавших детей – Красноярск».

В Красноярске уже несколько дней продолжаются поиски 14-летней девочки. Она ушла из дома по адресу улица 52-й Квартал, 2, в 3 часа ночи 2 апреля, сообщает телегам-канал «Поиск пропавших детей – Красноярск».

Подросток худощавого телосложения, около 150 сантиметров, глаза голубые, волосы длинные, русого цвета.

Одета девочка была в белую куртку с серым капюшоном, коричневую водолазку, черные джинсы и черные ботинки.

Всех, кто знает что-либо о ее местонахождении, просят позвонить по телефонам 8 (391) 262-11-77 (дежурная часть), 8-950-99-66-066 – волонтеры, либо по номеру 112.