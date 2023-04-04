На развитие электротранспорта Красноярский край получит почти 7 миллиардов рублей

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На развитие электротранспорта в Красноярском крае из федерального бюджета будет выделено почти 7 миллиардов рублей. Подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным распоряжение от 31 марта 2023 года появилось на сайте Правительства РФ.

Субсидии будет направлены в 10 регионов страны. Помимо Красноярского края, в список вошли Краснодарский и Пермский края, Волгоградская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Саратовская и Ярославская области.

Деньги будут выделяться с 2023 по 2025 годы и могут быть направлены на комплексное развитие городского наземного электрического и автомобильного общественного транспорта, а также закупку электробусов.

В первый год Красноярскому краю выделят 3,7 миллиарда рублей, в 2024 году – 2,4 миллиарда, а в 2025 году – чуть более 800 миллионов рублей.