В Красноярском крае суда ожидает инкассатор, убивший семейную пару в ДТП

Фото: ЧП Канск

В Ирбейском районе Краснояркого края суда ожидает 57-летний водитель-инкассатор, убивший в ДТП пожилую семейную пару. Как сообщают в прокуратуре, водитель выехал на встречную полосу для обгона и врезался в «Жигули».

Страшная авария произошла неподалеку от деревни Латынцево, на автодороге Ирбей – Новая Солянка. Инкассатор выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал автомобиль «Жигули». Столкновение было на высокой скорости – переднюю часть легковушки просто смяло, как и перед у инкассаторского автомобиля. В «Жигулях» водитель и пассажир – пожилая супружеская пара – скончались на месте от полученных травм.

В прокуратуре опубликовали видео с регистратора, стоявшего в машине инкассатора. Судя по кадрам, видимость дороги в тот день была очень плохая, не более нескольких метров. Инкассатор решился обогнать «Волгу», которая ехала с маленькой скоростью по снежному накату. Выехал на встречку, набрал скорость и не успел вернуться в свою полосу – внезапно появился автомобиль «Жигули». Из-за плохой видимости, водитель легковушки также не смог разглядеть инкассаторскую машину на встречке, поэтому никак не успел среагировать.

В отношении инкассатора заведено уголовное дело по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек». 57-летний мужчина полностью признал свою вину и ожидает суда.