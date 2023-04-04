В Красноярске на могилах ветеранов наведут порядок бойцы трудотряда мэра города

Фото: администрация

В Красноярске на могилах ветеранов наведут порядок участники трудового отряда главы города. Как сообщили в администрации, бойцы помогают семьям, которые по каким-либо причинам не могут присматривать за могилами родных, а также ухаживают за заброшенными захоронениями.

Уборка проходит в рамках социальной акции «Неделя памяти», приуроченной ко Дню Победы. Благоустройство трудотряд проводит с 2010 года. Бойцы убирают мусор, сухую траву, а аткже моют надгробия.

Заявки на благоустройство можно оставлять с 3 по 14 апреля. Необходимо указать точное местонахождение захоронения, либо лично сопровождать бригаду в день выезда. Все могилы приведут в порядок до 20 апреля.

Заявки принимаются по телефонам: - Злобинское кладбище: т. 8-950-435-92-60; - Шинное кладбище: т. 8-950-435-90-80; - Николаевское кладбище: т. 247-01-48; - Базайское кладбище: т. 8-902-943-96-45; - Бадалыкское кладбище: т. 227-13-66; - Троицкое кладбище: т. 220-06-48.