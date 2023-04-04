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НовостиОбщество4 апреля 2023 3:57

В Красноярске на обустройство безопасных подходов к школам потратят 17 миллионов рублей

Пока идет поиск подрядчика
Татьяна ИЛЬИНА
Фото6 администрация Красноярска

Фото6 администрация Красноярска

В Красноярске идет поиск подрядчика, который обустроит безопасные пути к школам города. Контракт уже размещен на сайте госзакупок. Его начальная цена составляет 17 миллионов рублей, сообщает администрация города.

Конкретные места, где будут проводиться работы, еще утверждаются. Где-то будет требоваться отремонтировать участки проездов, обустроить тротуары, оборудовать пешеходные переходы, установить знаки, разметку и так далее.

Обследования путей до школ и детских садов проводятся ежегодно, поэтому этот перечень постоянно актуализируется.