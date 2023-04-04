В Березовском районе арестовали мужчину, жестоко убившего 8 лет назад психически больного знакомого

Фото: СК

В Березовском районе 46-летний мужчина, убивший родственника и психически больного знакомого 5 и 8 лет назад, ожидает суда. Как сообщили в СК, он прятал их тела сначала во дворе собственного дома, а затем перезахоронил их в лесу.

Первое убийство произошло в декабре 2014 года. У мужчины в тот период жил его знакомый с психическим расстройством. Они вместе выпивали и в один из вечеров, убийца приревновал приятеля к своей возлюбленной. Ругань переросла в драку. В какой-то момент сельчанин схватил знакомого, а затем ударил его головой об батарею.

Поняв, что он натворил, мужчина решил никому об этом не рассказывать, а просто спрятать тело. Вскрыл полы в сарае, выкопал яму и сбросил туда труп. Сестра убитого обратилась с заявлением о пропаже, но в тот момент исчезнувшего не нашли.

Через несколько лет, в июле 2017 года, в этом же доме убийца выпивал со своим дальним 57-летним родственником. Слово за слово, мужчины начали ссориться. Сельчанин схватил своего родственника, ударил его по лицу, толкнул его. Тот упал, ударился головой о печь и умер.

По уже знакомому сценарию, он вновь выкопал яму в сарае, спрятал туда тело и забыл об этом.

Летом 2021 года мужчина решил продать свой дом, поэтому выкопал останки и перезахоронил их в лесу.

Спустя несколько лет, следователи СК вместе с сотрудниками полиции смогли раскрыть преступления и найти предполагаемого убийцу. Мужчина во всем сознался. Ему предъявили обвинения в убийстве двух односельчан, один из которых находился заведомо для виновного в беспомощном состоянии. Расследование завершено, материалы дела переданы в суд.