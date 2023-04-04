На капитальный ремонт лицея №11 в Красноярске направят 605 миллионов рублей

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске было решено увеличить бюджет на восстановление здания лицея №11, которое находится на Вавилова, 37. После корректировки общая сумма составит более 605 миллионов рублей, сообщает администрация города.

Эта сумма позволит выполнить ремонт кровли, межэтажных перекрытий, заменить несущие конструкции, обновить коммуникации, освещение и вентиляцию. В здание также проведут сигнализацию, систему оповещения и видеонаблюдение.

Одной из старейших школ Красноярска уже более 80 лет, она было построена в 1935 году. Еще в 2020 году ее признали аварийным. Учеников перевели в корпус начальной школы – сегодня в нем занимается 1 415 детей при вместимости 720.

Конкурс по поиску подрядчика будет проведен в мае. Сам ремонт должен быть закончен 1 декабря 2024 года.