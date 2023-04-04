В Красноярске никто из перевозчиков не захотел работать на 53 маршруте

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В Красноярске никто из перевозчиков не заявился для участия в торгах для получения в работу 53 автобусный маршрут «Ветлужанка» - «Рокоссовского». Об этом сообщили в департаменте транспорта.

Заявку можно было подать до 17 марта, но ни один перевозчик этого не сделал. Департамент транспорта все еще может заключить договор с кем-то из желающих до 6 апреля, маршрут пока не снимается с реестра. Но для этого необходимо наличие желающих.

Напомним, что автобусы по маршруту 53 перестали ходить в конце 2022 года. В январе контракт был расторгнут с перевозчиком из-за отсутствия транспорта на линии.