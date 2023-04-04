За последние дни в Красноярском крае зафиксировали 8 случаев присасывания клещей

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В Красноярском крае продолжают просыпаться клещи. Только за последние несколько дней было зафиксировано 8 случаев присасывания, сообщает главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

Минусовая температура, которая установилась в регионе, кровососущим не помеха. Клещей сняли с себя посетители фанпарка Бобровый лог, Покровки, а также улиц Светлогорской и Борисевича в Красноярске. Кроме этого, клещи активизировались на территории поселка Элита Емельяновского района, в Минусинском районе и в окрестностях озера Линево.

Все пострадавшие – взрослые.

При этом три клеща после исследований оказались переносчиками различных инфекций: боррелиоза и эрлихиоза.