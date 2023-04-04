В Красноярске в 2023 году отремонтируют Коммунальный и Октябрьский мосты

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В Красноярске в этом сезоне планируется привести в порядок проезжую часть двух мостов: Коммунального и Октябрьского. Об этом рассказал в социальных сетях мэр города Владислав Логинов.

На Коммунальном мосту рабочие заменят покрытие, проверят гидроизоляцию и, если это будет необходимо, заменят мастику деформационных швов.

На Октябрьском мосту замена проезжей части будет локальной. Движение для автомобилистов ни на одном из мостов полностью перекрывать не планируется, однако водителям все равно придется учитывать ремонт при планировании проезда.

В целом на дорожные работы в Красноярске в 2023 году выделено более 1,5 миллиардов рублей. Они будут вестись во всех семи районах почти на 30 участках.