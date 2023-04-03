На красноярского депутата завели уголовное дело за дискредитацию ВС РФ

Фото: соцсети Игоря Гринева

На депутата горсовета Красноярска Игоря Гринева завели уголовное дело о дискредитации армии. Сам он в беседе с несколькими изданиями заявил, что речь идет о словах про отступление ВС РФ из Херсона. Пост с возмущенным комментарием об отступлении он оставил еще в прошлом году, сейчас же прокуратура усмотрела в нем дискредитацию.

– Я высказался о том, что мы оставили людей, которые нам доверились. Это моя личная позиция, мнение. Донос на меня за это написали только сейчас, — заявил Гринев в беседе с «ПМ».

Депутат также рассказал, что на него оказывают давление: в частности, в БСМП, где Гринев работает нейрохирургом, его разжаловали в простые санитары. Судя по всему, этим фактом врач-депутат возмущен куда сильнее, чем делом о дискредитации.