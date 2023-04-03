В Хакасии разыскали водителя, который сбил школьницу и сбежал

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии сотрудники полиции нашли водителя, который сбежал с места ДТП. Он сбил 11-летнюю школьницу в селе Очуры. Автовладелец даже не попытался оказать девочке помощь.

Школьницу в итоге доставили в больницу, а на поиски вышли госавтоинспекторы. Когда они установили личность мужчины, стал ясен мотив побега: 30-летний водитель катался без прав.

В полиции сообщили, что после аварии мужчина испугался и попытался спрятать автомобиль в гараже. Однако очевидцы сообщили в полицию сведения, которые и помогли в итоге задержать беглеца.

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