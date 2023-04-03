Филипп Киркоров схватил фанатку за грудь в Красноярске

Фото и видео: Филипп Киркоров

Филипп Киркоров выложил в соцсетях видео со своего концерта в Красноярске. На кадрах он позирует вместе с фанаткой, которая сама попросила певца приобнять ее. В какой-то момент Киркоров решил показательно пощупать грудь женщины.

Фанатка от такого действия, судя по всему, совсем не огорчилась. Наоборот – весьма громко выразила свои восторги и обняла артиста.

– Спасибо каждому зрителю. Мы сегодня слетали в космос. Правда? И готовы вступать в новую неделю. Новый месяц. Мой месяц. Апрель, — написал Киркоров после концерта.