Красноярцы помогли «обманутой» пенсионерке в социальном эксперименте против мошенничества

Фото и видео: МВД 24

Полиция провела в Красноярске социальный эксперимент против мошенничества. Они разыгрывали сценку звонка мошенников одинокой пенсионерке на улице, и наблюдали за реакцией прохожих. Как оказалось, большинство горожан готовы кинуться на помощь пожилой жертве мошенничества.

Роль «обманутой пенсионерки» разыгрывала председатель совета ветеранов отделов полиции № 6 и № 12 Татьяна Бурдунюк. Она специально отвечала на звонок «мошенников» рядом с прохожими, а их реакцию и действия снимали со стороны. Неравнодушных красноярцев оказалось много.

– В 3 из 4 локаций реакция красноярцев не заставила себя ждать. Мужчины и женщины спешили вывести нашу героиню из паутины обмана, прервать ее общение с мошенниками и убеждали позвонить своей родственнице, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Особенно остро реагировали те, кто уже получал такие звонки и понимает, какие сильные эмоциональные качели устраивают аферисты для своих жертв, – отметили полицейские.