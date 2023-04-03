Жительницу Абакана обвиняют в убийстве соседки, которой она вызвала скорую помощь Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительницу хакасской столицы обвиняют в убийстве соседки. 88-летняя женщина скончалась днем 27 марта в Абаканской межрайонной клинической больнице. Ее привезла сюда бригада скорой помощи с колото-резаным ранением в области живота. Врачи очень старались спасти пострадавшую, но увы. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». Вот что удалось выяснить «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия вечером 26 марта 2023 года 48-летняя обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения заявилась в дом к пожилой женщине и стала предъявлять ей претензии: почему та привечает ее сожителя. То есть бабушка ее в два раза старше, и вдруг ревность? Гостья дошла до того, что потеряла над собой контроль и схватила нож. А после сбежала прочь. Но спустя несколько часов, когда протрезвела и все осознала, она сама вызвала скорую помощь.

Женщина задержана, ей предъявлено обвинение в совершении данного преступления и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.