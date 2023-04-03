В Железногорске полицейские вернули женщине 200 тысяч рублей, которые она передала телефонным мошенникам Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железногорске сотрудники полиции вернули 74-летней женщине деньги, которые она передала курьеру телефонных мошенников. Тот просто не успел добежать до банкомата и перевести их на счет негодяев, которые обманули пенсионерку. Подробности этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.

Роковой звонок Людмила Александровна получила на стационарный телефон. В трубке рыдала женщина, называвшая ее мамой. И сквозь туман услышала, что все плохо, дочь якобы попала в больницу, нужны вещи и деньги. Людмила Александровна собрала в пакет все, что требовали – посуду, одежду и накопленные 200 тысяч рублей. И передала пакет водителю, который перед этим получил заказ из Красноярска и должен был отвести посылку туда.

Но мужчину насторожила сама ситуация, он догадался, что вот-вот невольно станет пособником жуликов. Связался с полицией. И в момент передачи денег получатель был задержан.