В Красноярске от коронавируса заразились 119 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за сутки на 3 апреля 2023 года коронавирусом заболели еще 119 человек (сутки назад 124). Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

В общей сложности коронавирусом заразились 435 523 человека. При этом за минувшие сутки вылечились 103 пациента (день назад 125), а за все время – 422 748 красноярцев.

За сутки госпитализировано 22 человека, что на 4 больше дня предыдущего, тогда в больницу попали 18 пациентов. Также на сутки от COVID-19 умер 1 человек. В общей же сложности жертвами вируса в крае стал 11 304 человек.