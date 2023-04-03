В Красноярске суд признал незаконным муниципальный прокат на острове Татышев Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске арбитражный суд признал незаконным муниципальный прокат на острове Татышев. Иск направило краевое управление Федеральной антимонопольной службы, которая определила, что «Татышев-парк» нарушил закон о конкуренции.

Напомним, что решение администрации «Татышев-парка» взять на себе большую долю велопроката вызвало негодование у предпринимателей. Некоторые обратились к антимонопольщикам. Те прокомментировали решение суда так: в результате действий мэрии количество пунктов проката спортивного инвентаря на острове уменьшилось до пяти. К тому же сам факт, что автономное учреждение оказывает такие услуги – это противоречит закону, МАУ должно заниматься только то, что есть в регламенте. А досуговая деятельность туда не входит. Ну и неправильно то, что сам «Татышев-парк» определят, кого допускать, а кого нет к торгам. Это также противоречит антимонопольному законодательству.

Однако мэрия не согласна с таким решением и планирует обжаловать его.